Immofinanz miał 202,6 mln euro zysku netto, 237,1 mln euro EBIT w I-III kw.

"Dynamiczny wzrost zysków odnotowany przez Immofinanz w poprzednim roku był kontynuowany przez pierwsze trzy kwartały 2019 roku. Przychody z czynszów wzrosły o 15,8% do 203,4 mln euro (w tym przeklasyfikowanie z początkowego zastosowania MSSF 16). Po dokonaniu korekty z tytułu tych przeklasyfikowań, wzrost przychodów z czynszów wyniósł 9%. Wynik z zarządzania aktywami wzrósł o 14,3% do 153,8 mln euro, zysk operacyjny (EBIT) wzrósł o 58% do 237,1 mln euro, a trwały FFO 1 (przed opodatkowaniem) z działalności inwestycyjnej poprawił się o 47,4% do 92,8 mln euro. Zysk netto był o 50,1% wyższy i wyniósł 202,6 mln euro, co stanowi podstawowy zysk na akcję w wysokości 1,9 euro" - czytamy w komunikacie.