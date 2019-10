Immofinanz podpisał umowy najmu na ponad 30 tys. m2 w Warszawie w II-III kw. br.

Około jedna trzecia z łącznej sumy dotyczy nowych najemców lub ekspansji tych już obecnych, wynajmujących powierzchnie w budynkach Immofinanz, natomiast pozostała cześć to przedłużenia bieżących kontraktów. Podpisane w tym czasie umowy rozłożyły się proporcjonalnie na budynki objęte marką myhive, jak i pozostałe nieruchomości, w tym Empark Mokotów Business Park, poinformowano.

"Nasi najemcy doceniają różnorodność portfela Immofinanz oraz to, że przez cały okres najmu jesteśmy bardzo mocno skoncentrowani na kliencie. Zwracają też uwagę na benefity i tzw. wartość dodaną jaką daje wynajmowanie powierzchni w budynkach pod marką myhive. Z naszej strony miło nam obserwować, jak ich działalność się rozwija, co w konsekwencji skutkuje koniecznością zwiększania zasobów ludzkich, a przez to także powierzchni w zajmowanych budynkach naszego portfela" - powiedziała Country Manager Operations Poland w Immofinanz Magdalena Kowalewska, cytowana w komunikacie.