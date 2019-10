Immofinanz sfinalizował nabycie Premium Park Łowicz od Fortis Investments

"Od momentu otwarcia Premium Park Łowicz, czyli od około roku byliśmy zainteresowani tym obiektem, gdyż idealnie wpisuje się on w koncepcję naszej marki Stop Shop. Celem Immofinanz jest zwiększenie portfela parków handlowych na wszystkich rynkach z aktualnych 90 do ponad 100, w najbliższych dwóch latach. Planujemy osiągnąć to przez przejęcia, ale też projekty deweloperskie, jak chociażby w przypadku aktualnego realizowanego projektu w Siedlcach" - skomentowała Magdalena Kowalewska, country manager operations Poland w Immofinanz, cytowana w komunikacie.