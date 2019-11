Impexmetal trafi w ręce Szwedów. Roman Karkosik robi porządki

Zgodnie z zapowiedziami biznesmena Romana Karkosika należąca do niego grupa Boryszew robi porządki. Jednym z efektów jest sprzedaż akcji spółki Impexmetal i tym samym wszystkich aktywów produkcyjnych zlokalizowanych w Koninie. Nowym właścicielem będzie szwedzka spółka Gränges.

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się kilku warunków. Przede wszystkim dojdzie wcześniej do dokonania podziału spółki Impexmetal przez wydzielenie majątku na spółkę Impexmetal Holding w taki sposób, że w majątku przejmowanej spółki pozostanie działalność produkcyjna prowadzona dotychczas w Koninie. Dodatkowo potrzebne będą zgody odpowiednich organów antymonopolowych na dokonanie transakcji.

- W bieżącym roku podjęliśmy pierwsze kroki zmierzające do uporządkowania struktury grupy kapitałowej - komentuje sytuację Piotr Lisiecki, prezes Boryszewa. To do tej firmy należy obecnie 62 proc. akcji Impexmetalu.