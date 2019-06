W wezwaniu na Impexmetal zawarto transakcje na 46,78 mln akcji

Po nabyciu akcji, Boryszew S.A. będzie posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 172 156 642 akcje Impexmetal, co stanowi 90,61% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 172 156 642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, w tym bezpośrednio 117 500 968 akcji Impexmetal, co stanowi 61,84% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 117 500 968 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal oraz pośrednio poprzez spółkę Impexmetal z siedzibą w Warszawie 47 376 642 akcje Impexmetal co stanowi 24,94% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 47 376 642 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal i spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 7 279 032 akcje Impexmetal co stanowi 3,83% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 7 279 032 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal, podano także.