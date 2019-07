Impexmetal: W II etapie wezwania zawarto transakcje na 7,14 mln akcji

Po nabyciu akcji, Impexmetal będzie posiadał łącznie 54 519 383 akcji własnych, co stanowi 28,6944% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 54 519 383 głosów na walnym zgromadzeniu. Z kolei Boryszew będzie posiadał łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal i SPV Boryszew 3 179 299 383 akcje Impexmetalu, co stanowi 94,37% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 179 299 383 głosów na walnym zgromadzeniu spółki.