IMS skupi w I transzy do 325 tys. akcji własnych po 4 zł za sztukę

Spółka podała także, że akcje które miałyby być przedmiotem nabycia w I transzy skupu uprawniają do 325 000 głosów, stanowią 1% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do 1% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu.

W styczniu br. akcjonariusze IMS upoważnili zarząd do skupu do 890 tys. akcji spółki za cenę od 3 do 6 zł za akcję w celu umorzenia. Na nabycie akcji własnych przeznaczono kwotę do 2,67 mln zł. Program będzie trwał od 3 lutego 2020 roku do 30 kwietnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji.