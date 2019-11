finanse 45 minut temu

INC doradza przy pierwszej emisji spółki President Studio z branży gamingowej

Grupa inwestycyjno-doradcza INC podpisała umowę o świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskania kapitału z producentem gier - spółką President Studio, należącą do Grupy PlayWay, podał INC. INC będzie doradzał spółce President w zakresie obejmowała nowych udziałów spółki o wartości ponad 600 tys. zł. INC przygotuje wszelkie niezbędne umowy oraz będzie pozyskiwał inwestorów na nowe udziały.