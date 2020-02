INC pozyskało 3,4 mln zł dla SkinWallet z grupy Tar Heel Capital Pathfinder

Grupa INC podtrzymuje cel wprowadzenia co najmniej 10 spółek na warszawską giełdę, a jeszcze w I kw. chce przedstawić zaktualizowane plany rozwoju, podano.

"W styczniu Grupa INC z sukcesem wspierała w pozyskaniu finansowania platformę handlu dobrami cyfrowymi w grach SkinWallet, dla którego pozyskała 3,4 mln zł, osiągając 100% zakładanego celu. Wcześniej INC informowało o podpisaniu umowy w zakresie pozyskania finansowania dla dewelopera gier President Studio, którego głównym akcjonariuszem jest Grupa PlayWay. W ostatnich tygodniach INC przeprowadziło też ofertę akcji Noobz from Poland - producenta gier typu battle symulator" - czytamy w komunikacie.

Poza trzema wspomnianymi umowami już teraz INC ma podpisanych 6 kolejnych umów na oferowanie papierów wartościowych lub wprowadzenie akcji na NewConnect. Kilka następnych jest na zaawansowanym etapie negocjacji, podano również.

"Podtrzymujemy cel wprowadzenia co najmniej 10 spółek na warszawską giełdę w tym roku. Głównie będą to debiuty na rynku NewConnect, ale również na rynku głównym GPW. W I kw. przedstawimy plany rozwoju, które będą koncentrowały się na maksymalizacji zysku dla akcjonariuszy oraz rozwijaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie finansowania projektów, m.in. w oparciu o finansowanie społecznościowe oraz technologie blockchain. Chcemy przy tym wykorzystać unikalne kompetencje grupy m.in. fakt, że jako jedyna platforma crowdinvestingowa posiadamy licencję maklerską" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

Grupa INC oferuje kompleksowe usługi w zakresie pozyskania finansowania, doradztwa biznesowego i kapitałowego oraz relacji inwestorskich - dzięki współpracy z InnerValue. W szczególności dla firm działających w tzw. nowej ekonomii, w tym spółek technologicznych, gamingowych oraz life sience. W skład Grupy INC wchodzi m.in. spółka doradcza z licencją Autoryzowanego Doradcy oraz Dom Maklerski INC, który jako jedyny dom maklerski posiada platformę crowdinvestingową - CrowdConnect.pl, przypomniano.

Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

