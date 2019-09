INC rozpoczęło współpracę strategiczną z firmą InnerValue

"Decyzja o zawarciu aliansu strategicznego z InnerValue to krok milowy w rozwoju Grupy INC. Wspólnie oferujemy komplementarne i kompletne portfolio usług dla spółek giełdowych oraz firm planujących na niej zadebiutować. Na rynku powstała luka w finansowaniu firm potrzebujących od kilku do dziesięciu milionów złotych. Wierzę, że wspólne doświadczenia, know-how oraz posiadane zasoby pozwolą efektywnie zaspokoić potrzeby rozwijających się spółek" - powiedział prezes INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.