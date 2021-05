Indeks PiS 2.0. Akcje państwowych spółek odjeżdżają konkurencji

Notowania giełdowe z ostatnich trzech miesięcy pokazują, że inwestorzy odzyskali zaufanie do największych spółek Skarbu Państwa. Dobrze obrazuje to indeks PiS 2.0, którego wartość od początku lutego (od ostatniej aktualizacji indeksu) mocno wzrosła.

Osoby nieprzychylnie nastawione do rządu zauważą, że notowania akcji państwowych spółek co do zasady zmieniają się podobnie jak wyceny wszystkich akcji na giełdzie w Warszawie. Widać to w porównaniu z wykresem indeksu WIG. Jest więc to głównie zasługa poprawy ogólnych nastrojów rynkowych. I to też jest prawda.