Największa kopalnia srebra na świecie jest w Polsce. Produkuje ponad tysiąc ton rocznie

Państwowy gigant KGHM kojarzy się głównie z miedzią, bo to jej produkcja zapewnia większość dochodów firmy. Miesięcznie jest to około 66 tys. ton (dane za marzec 2021). Jednocześnie wydobywa też srebro. Choć są to nieporównywalne wielkości, według najnowszego rankingu "World Silver Survey", KGHM jest największą kopalnią srebra na świecie.