Indykpol: Zamknięcie HoReCa spowodowało znaczącą nadwyżkę drobiu

"Przez dziesięciolecia polska branża drobiarska radziła sobie bez wsparcia finansowego ze strony rządzących. Brak wsparcia w obecnej sytuacji może jednak doprowadzić do fali bankructw ubojni i hodowców. Jeśli pesymistyczny scenariusz dla branży drobiarskiej zrealizuje się, to za kilka miesięcy polski rynek drobiu nie tylko zdominują zagraniczne koncerny, ale również mięso drobiowe trwale zdrożeje, co odczują konsumenci. Indykpol, nie wchodząc w ostatnim czasie w nadmierne inwestycje, oraz dzięki wdrożonej wcześniej restrukturyzacji, jest przygotowany do kryzysu, chociaż na pewno jego przedłużanie się ograniczy plany rozwojowe i inwestycyjne" - czytamy w komunikacie.