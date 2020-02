Infoscan ma list intencyjny z austriackim dystrybutorem Medintech

"List intencyjny z Medintech GmbH to kolejny krok na drodze do realizacji naszych planów rozwoju na najbliższe 3 lata. Liczymy na to, że szybo podpiszemy umowę z potencjalnym partnerem. Zagwarantuje nam ona dotarcie na rynek austriacki i pozwoli wejść z naszym rozwiązaniem do kolejnych krajów, w tym na bardzo rozwinięte rynki niemiecki oraz szwajcarski" - powiedział prezes Infoscanu Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.