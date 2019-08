Infoscan miał 118,96 tys. zł straty netto, 506,97 tys. zł przychodów w II kw.

"I półrocze tego roku, a szczególnie II kwartał, to był bez wątpienia najważniejszy okres w dotychczasowej historii spółki. Nowy zarząd, którym kieruję postawił sobie za cel jak najszybszą komercjalizację produktu oraz rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Dzięki uruchomieniu sprzedaży we Francji sprawiliśmy, że w kilka miesięcy przychody wzrosły ponad 12-krotnie w porównaniu z I półroczem zeszłego roku. To oczywiście dopiero początek. Naszym głównym celem jest przekroczenie progu rentowności. Będziemy dążyć do tego, aby zrealizować ten cel jeszcze w tym roku" - skomentował Sobiś, cytowany w komunikacie.