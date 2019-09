Infoscan oraz mLeasing wprowadzają na rynek zdrowia nową usługę

"Oprócz intensywnych działań nad wejściem na kolejne rynki w dalszym ciągu zamierzamy rozwinąć działalność komercyjną również w naszym kraju. Bezdech senny to zaburzenie, na które może cierpieć nawet 1,5 mln Polaków, więc bardzo ważne jest, aby placówki medyczne korzystały z najnowocześniejszych rozwiązań diagnostycznych. Rejestrator MED oraz system telemedyczny Osascan bez wątpienia do nich należą. Wielu specjalistów z tej dziedziny jest pod wrażeniem naszego rozwiązania, jednak zwracali oni uwagę na trudności związane z pozyskaniem środków na zakup urządzenia i licencji na dostęp do systemu. Poprzez umowę z mLeasing chcemy wyjść im na przeciw oraz umożliwić Polakom wykonanie badań przez najnowocześniejszy sprzęt. Nasza oferta obejmuje również pełny opis medyczny z konkretnymi rozwiązaniami terapeutycznymi, dzięki czemu proponujemy lekarzom kompleksowe rozwiązanie" - skomentował prezes Infoscan Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

W ramach swojej oferty mLeasing oferuje m.in. urządzenia medyczne służące do diagnostyki i do leczenia chorób oraz schorzeń różnego rodzaju. W najbliższym czasie firma leasingowa będzie oferowała swoim klientom również rozwiązanie do diagnostyki bezdechu sennego spółki Infoscan. Lekarze będą mogli skorzystać z finansowania w formie klasycznego leasingu lub pożyczki lekarskiej, podano również.

"Współpraca z mLeasing to nie tylko możliwość zapewnienia atrakcyjnych warunków finansowania dla lekarzy. Wspomniana firma leasingowa poprzez szeroką ofertę urządzeń medycznych oraz wiele lat działalności na rynku zbudowała bardzo dużą grupę klientów, w skład której wchodzą największe podmioty medyczne w Polsce. Jako dostawca urządzenia będziemy mogli dotrzeć do tych placówek i zaoferować im najwyższej jakości rozwiązanie diagnostyczne, co w połączeniu z atrakcyjnymi warunkami finansowania powinno bardzo pozytywnie wpłynąć na wzrost sprzedaży w Polsce. Warto również podkreślić, że jest to pierwsza tego typu usługa na rynku. Żaden z polskich leasingodawców dotychczas nie oferował lekarzom urządzeń do diagnostyki bezdechu sennego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy przecierać nowe ścieżki w tym zakresie" - dodał wiceprezes Infoscan Maciej Nowak.

Spółka pracuje aktualnie nad zaktualizowaną strategią rozwoju. Oprócz celów związanych z ekspansją zagraniczną strategia będzie obejmowała również plany Infoscanu związane z rozwojem działalności na rynku polskim, podsumowano.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

