Infoscan rozważa utworzenie spółki celowej dla działań na rynkach azjatyckich

"Rozważamy scenariusz utworzenia spółki celowej, która będzie odpowiadała za pozyskiwanie klientów oraz obsługę działalności operacyjnej na rynkach azjatyckich. Zauważyliśmy potencjał do rozmów na temat przedsięwzięcia 'joint venture' z przedsiębiorcami oraz inwestorami skupionymi wokół CEATEC. Zależy nam jednak na utrzymaniu jakości naszych produktów, dlatego wszystkie prace będą musiały być ściśle nadzorowane przez polskich inżynierów oraz specjalistów" - powiedział Nowak, cytowany w komunikacie.

Infoscan podał dziś wcześniej, że zawarł umowę o współpracy ze spółką IPAZ - autoryzowanym przedstawicielem na Polskę organizacji China-Europe Association for Techical and Economic Cooperation (CEATEC) i Yangtze River Delta Trade and Promotion Committee, celem prowadzenia działań na rynku chińskim, podała spółka.