Infoscan uruchomił sprzedaż urządzeń MED Recorder na rynku francuskim

"Pierwsze zamówienie otrzymane przez naszego francuskiego partnera zostało już zrealizowane. Urządzenia trafiły w ubiegłym tygodniu do Francji, a pierwsza płatność została zrealizowana. Jest to dowód na to, że model biznesowy polegający na sprzedaży urządzenia zamiast jego dzierżawy i pobierania opłaty za każde wykonane badanie działa, a spółka zrobiła pierwszy krok w drodze do przekroczenia progu rentowności" - powiedział wiceprezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.