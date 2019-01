Infoscan zmienił model sprzedaży, jego spółka ma status podmiotu leczniczego

Wpis ScanLink Medical do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą oznacza, że Grupa Infoscan będzie mogła oferować nowe usługi. Dotąd Infoscan dostarczał jedynie techniczny raport z badania bezdechu sennego, teraz Grupa może oferować pełny opis medyczny z konkretnymi rozwiązaniami terapeutycznymi.

Nowy model ma ułatwić współpracę z klinikami medycznymi oraz producentami sprzętu do terapii. W tym zakresie spółka podjęła już współpracę z kliniką dentystyczną Dentalux. Infoscan ma również listy intencyjne z firmą ResMed Polska, która wchodzi w skład grupy kapitałowej ResMed Inc, globalnego producenta wyrobów medycznych do terapii zaburzeń oddychania podczas snu. Wspólnie firmy zaproponują pacjentom cierpiącym na bezdech senny możliwość skorzystania z pełnej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej w prosty i łatwy sposób, podano.