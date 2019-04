ING: Aż 70% Polaków oczekuje, że państwo i pracodawca zapewnią emeryturę

Polacy oszczędzają za mało - niski poziom dochodów i wysoki poziom (relatywnego) ubóstwa częściowo wyjaśniają tę sytuację. Są jeszcze inne powody - badania behawioralne pokazują, że przeciwnikiem jest ludzka psychika - krótkowzroczność, słaba umiejętność planowania, większa awersja do długu niż satysfakcja z pomnażania oszczędności, wynika z badania ING, zaprezentowanego podczas konferencji "Polacy na lepszych emeryturach ".

Przyszłość emerytalna wygląda raczej pesymistycznie - Polacy starzeją się jako społeczeństwo, a stopa zastąpienia spadnie o połowę - z ok. 60% do 30%.

"Badania potwierdzają, że nie jesteśmy optymistami co do wysokości naszych emerytur. Polacy obawiają się swojej sytuacji na emeryturze, spadku dochodów, mają niskie zaufanie do systemu emerytalnego. Podejmują jednak nieskuteczne działania zapobiegawcze, czyli za mało oszczędzają dobrowolnie" - powiedział główny ekonomista ING Rafał Benecki podczas spotkania.