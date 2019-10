ING Bank Hipoteczny wyemituje 5-letnie zielone listy zastawne warte 400 mln zł 

Prezes poinformował także wówczas, że dotychczas do ING Banku Hipotecznego z ING Banku Śląskiego zostały przetransferowane detaliczne kredyty hipoteczne o wartości ok. 2,4 mld zł, natomiast wartość tzw. cover pool (wierzytelności, prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych) to ok. 700 mln zł.