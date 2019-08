ING Bank Śląski chce zaliczyć 70% zysku za I półr. do kapitału własnego

"Podobnie jak w ubiegłym roku, także w tym chcemy 70% zysku netto z I poł. roku zaliczyć do kapitału własnego . Odpowiedni wniosek w najbliższym czasie prześlemy do Komisji Nadzoru Finansowego" - powiedziała dziennikarzom Graczyk.

"Jeżeli ziści się najczarniejszy scenariusz i będziemy zobligowani do utworzenia rezerwy to zrobimy to na przestrzeni jednego kwartału, który w tej sytuacji zanotuje stratę. Podkreślam, w naszym przypadku byłby to jeden kwartał, a w przypadku pozostałych banków tę sytuację mogą one odczuć bardzo boleśnie" - powiedział prezes Brunon Barkiewicz podczas konferencji prasowej.