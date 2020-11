ING Bank Śląski i Twisto Payments zainwestowały 17 mln zł w Twisto Polska 

"ING Bank Śląski i imoje to nasi kluczowi partnerzy na polskim rynku. Wspólnie postawiliśmy pierwsze kroki w Polsce i odnieśliśmy sukces wchodząc do wielu sklepów, takich jak Szkła.com., 5.10.15 czy Diverse. Intensywnie pracujemy nad tym, by tę listę poszerzyć. Jednocześnie badamy możliwość współpracy z innymi PSP (payment service providers), by zająć pozycję lidera na szybko rosnącym rynku internetowych płatności odroczonych" - powiedział założyciel i CEO Twisto Michal Smida, cytowany w komunikacie.