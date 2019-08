ING BSK: PKB wzrośnie do 4,5% w br., a CPI przebije 3% na początku 2020 r.

"W tym roku oczekujemy wzrostu PKB na poziomie 4,5%, to mniej niż w ubiegłym roku, ale to wciąż solidny wzrost. W następnym roku w naszej ocenie gospodarka spowolni do ok.3% i to jest nasza prognoza trochę gorsza od obecnego konsensusu rynkowego" - powiedział Benecki podczas konferencji prasowej.