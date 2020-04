ING BSK wprowadził kartę przedpłaconą Mastercard dla dzieci poniżej 13. r.ż.

"Kartę przedpłaconą dla dziecka rodzic może zamówić w systemie bankowości internetowej i mobilnej Moje ING. Zamówiona karta wysyłana jest do klienta pocztą. Na kartę rodzic przelewa dziecku np. kieszonkowe. To proste narzędzie dla dziecka na start, odpowiednie do jego potrzeb i możliwości. Kartą może płacić zbliżeniowo w sklepie, w internecie, wypłacać gotówkę z bankomatu oraz w sklepach w ramach usługi cashback. W razie potrzeby rodzic zasila ją natychmiastowo ze swojego konta w ING. Karta to przede wszystkim wygoda dostępu do pieniędzy i bezpieczeństwo. Dziecko nie musi mieć przy sobie gotówki" - czytamy w komunikacie.