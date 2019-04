ING: Działania z APK obniżą deficyt general government do 1,2-1,5% PKB w 2020r.

"Deficyt wg naszych prognoz wyniesie więc 1,2-1,5% PKB. W 2021 r. wzrośnie on przynajmniej do 1,5-1,7% PKB (niewiele ze względu na drugą transzę opłaty transferowej z OFE). Brak wpływów z tego tytułu przy utrzymaniu stałego wzrostu wydatków spowoduje ponowne rozszerzenie się deficytu o co najmniej 0,4% PKB w kolejnych latach. Potrzeby pożyczkowe państwa wzrosną jednak o znacznie większą kwotę, gdyż zabraknie też innych jednorazowych wpływów (z aukcji CO2 oraz częstotliwości 5G) o wartości ok.10 mld zł. Obawiamy się również, że pozornie dobra sytuacja fiskalna w Polsce, jaką pokazuje Wieloletni Plan Finansowy 2019-2022 stanowi wstęp do kolejnych obietnic przedwyborczych, których dotąd nie ujmowaliśmy w naszych prognozach fiskalnych" - czytamy w komentarzu głównego ekonomisty ING Banku Śląskiego Rafała Beneckiego i ekonomisty Karola Pogorzelskiego.

Ekonomiści wskazują, że Wieloletni Plan Finansowy 2019-2022 w przypadku przyszłego roku jest zbyt optymistyczny w kwestii spodziewanej ok. 5 mld zł nadwyżki w ujęciu kasowym i 0,9% PKB deficytu GG wg unijnej metodologii ESA2010.

"Ministerstwo Finansów założyło uruchomienie szeregu nowych źródeł dochodów o wartości 46 mld zł. Aż 39% z tej kwoty (17,8 mld zł) to wpływy jednorazowe, z których tylko opłata transferowa OFE (10 mld zł) obniży deficyt budżetowy i tylko w latach 2020-2021. Operacja na aktywach OFE oznacza de facto przyspieszenie płatności PIT (normalnie ten podatek byłby pobrany dopiero za wiele lat, gdy wypłacane byłyby emerytury z OFE) i użycie ich do finansowania bieżących, przedwyborczych wydatków budżetowych. Jest ona spójna z metodologią unijną, ale i tak ten zabieg oceniamy negatywne ponieważ oznacza finansowanie bieżących wydatków kosztem pomniejszenia przyszłych wpływów budżetowych. Sprzedaż uprawnień do emisji CO2 oraz aukcja częstotliwości pozwolą wprawdzie obniżyć potrzeby pożyczkowe budżetu, ale nie zmniejszą deficytu, a wpływy z nich zostaną wydane na bieżącą konsumpcję zamiast na rozwój Polski w dłuższym okresie" - wskazano w komentarzu.

Ekonomiści oceniają również, że założone uzyskanie dodatkowych 14,1 mld zł dzięki wyższemu podatkowi VAT oraz składkom na ubezpieczenia społeczne jest trudne do osiągnięcia w przyszłym roku i szacują te przychody do budżetu na poziomie 5-10 mld zł.

"Należy przyznać, że Wieloletni Plan Finansowy wskazuje też wiarygodne źródła dodatkowych dochodów budżetowych. Najważniejszym z nich będzie likwidacja OFE. ZUS otrzyma tą drogą co najmniej 3,5 mld zł dodatkowych składek rocznie (nie licząc jednorazowej opłaty przejściowej). Zakładane wpływy (1,2 mld zł) powinna też przynieść danina solidarnościowa, podobnie jak wzrost akcyzy na papierosy i alkohol (o ile wejdzie w życie). Wprowadzenie nowego progu podatkowego (17% od dochodów do 42 764 zł) zamiast obniżenia dolnej stawki podatkowej z 18 do 17% dla wszystkich, również obniża koszt tej zmiany dla finansów publicznych względem naszych wcześniejszych prognoz" - oceniają ekonomiści.

