Inno Gene: Uruchomienie produkcji do diagnostyki SARS-CoV-2 metodą RT-LAMP 18 XI

"W wyniku zakończenia procesu certyfikacji w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, uzyskano potwierdzenie zgłoszenia poprawnego wniosku dla produktu SARS-CoV-2 RT-LAMP FAST DETECTION KIT. Otrzymanie potwierdzenia pozwala na uruchomienie produkcji i konfekcjonowania testu SARS-CoV-2 RT-LAMP FAST DETECTION KIT do diagnostyki SARS-CoV-2 metodą RT-LAMP wg wynalazku i zgłoszenia patentowego CBDNA, a ponadto uprawnia wprowadzenie testu do obrotu handlowego" - czytamy w komunikacie.

Inno-Gene informowało we wcześniejszym komunikacie, że szacowany potencjał produkcyjny zakładu wynosi 2 mln testów tygodniowo z możliwością zwiększenia go poprzez zlecenia produkcji do spółek powiązanych. Wskazano także, że Medicofarma posiada odpowiedni potencjał i doświadczenie w zakresie produkcji zestawów do diagnostyki w kierunku koronawirusa.