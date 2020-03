innogy go! wprowadza trzy nowe formy rozliczeń

Użytkownicy do tej pory wypożyczając samochód za pomocą aplikacji rozliczali się z przejechanych minut. Teraz do dyspozycji będą mieli dodatkowe metody płatności: subskrypcje, vouchery oraz pakiety minutowe, poinformowano.

"Elastyczne formy rozliczeń bezpośrednio wpływają na obniżenie ceny za minutę i wiążą się ze znacznymi oszczędnościami dla użytkowników. Nasza rewolucyjna oferta to kolejny krok w celu zwiększania grona użytkowników carsharingu. Przy takim rozwiązaniu, jakie mamy do zaoferowania, posiadanie własnego samochodu w mieście staje się coraz mniej opłacalne. W jednej z naszych subskrypcji użytkownik za jazdę o wartości 20 zł zapłaci realnie jedynie 6,63 zł. Ważna jest nie tylko optymalizacja ekonomiczna, ale przede wszystkim - pozytywne oddziaływanie na rozwój usług współdzielonych i polepszanie warunków życia" - powiedział szef e-mobility w innogy Polska Andrzej Popławski, cytowany w komunikacie.

Pierwszą nową opcją są pakiety minutowe. W chwili rezerwacji pojazdu, użytkownik z góry wybiera i płaci za pakiet czasowy. Do dyspozycji ma trzy opcje. BMW i3 może wynająć na 30 min. za 29,99 zł (0,99 zł/min), 75 min. za 59,99 zł (0,79 zł/min.) oraz 300 min. za 99,99 zł (0,33 zł/min.). Rozliczenie następuje dopiero po zakończeniu najmu samochodu. Z tego względu, jeśli przekroczy się czas wybranego pakietu, za dodatkowo wykorzystane minuty trzeba zapłacić zgodnie ze stawką innogy go!, a więc 1,19 zł/min., zaznaczono.

"Użytkownik, który zdecyduje się na ten model ma do wyboru trzy możliwości: subskrypcję na 30 dni w cenie 199 zł, w której codziennie mamy do wykorzystania 20 zł, subskrypcję na 28 dni w cenie 199 zł, w której w ciągu tygodnia mamy do wykorzystania 70 zł, subskrypcję na 7 dni w cenie 59 zł, w której codziennie mamy do wykorzystania 20 zł" - czytamy również.