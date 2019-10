innogy Stoen Operator uruchomił projekt badawczy dot. technologii V2G

W rozwiązaniu vehicle-to-grid energia pozyskana z samochodów elektrycznych może być wykorzystana do celów związanych z poprawą bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej. W modelu tym odpowiednio skonstruowane punkty ładowania umożliwiają OSD zarządzanie energią zgromadzoną w podłączonych do nich pojazdach. Operator ma możliwość decydowania o ładowaniu aut lub oddawaniu przez nie energii do sieci.