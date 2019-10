InPost nawiązał współpracę z Vinted.pl

Zarówno InPost, jak i Vinted aktywnie wspierają działania proekologiczne. Vinted.pl wpisuje się w trend zero waste - tu swoje nowe życie zyskują rzeczy niepotrzebne jednym, a przydatne drugim użytkownikom. Natomiast InPost inwestuje w samochody elektryczne (do 2020 roku 30% floty będą stanowić samochody elektryczne) i dostarcza wiele paczek do jednego Paczkomatu, by redukować emisję CO2 do atmosfery i zużywać mniej paliwa, dbając przy tym o stan środowiska w miastach, podkreślono w materiale.