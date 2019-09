InPost obniży ceny Paczkomatów i usług InPost Kurier dla klientów detalicznych

"Zapotrzebowanie na nasze usługi wciąż rośnie - chcemy oferować je naszym lojalnym klientom w bardzo atrakcyjnej cenie. Wielkimi krokami zbliża się okres świąteczny - to dla nas bardzo intensywny czas - w ubiegłym roku w szczycie świątecznym wzrosty wolumenów dostaw do Paczkomatów przekroczyły 92%. Mamy nadzieję, że obniżka cen nadania przesyłek pozwoli naszym klientom zaoszczędzić czas, jaki zwykle spędziliby w długiej kolejce w innych punktach nadań - gdzie konieczność obsługi przez personel staje się wąskim gardłem i powoduje, że punkty te nie radzą sobie z zarządzaniem przesyłkami nadawanymi w tym okresie. Paczkomaty InPost dostępne są już w ponad 5 000 lokalizacji - także w małych miastach oraz na wsi - i są w nich bardzo popularne. To więcej punktów odbioru i nadania niż placówek pocztowych. Także Kurier InPost bije kolejne rekordy wolumenowe" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.