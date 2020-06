InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 7 tys. urządzeń

Brzoska zaznacza, że choć Paczkomat nr 7 000 trafił do Poznania, to w tym roku na blisko 700 postawionych nowych maszyn większość trafiła do niewielkich miejscowości, a nawet wsi. W tym tygodniu nowe Paczkomaty mają trafić m.in. do Brzeszcza, Goszczy, Sulmierzyc, Zbójnej, Kodenia, Nowej Kornicy, Sulbiny, Puchaczowa, Łęczycy, Słupna, Malcanowa, Lipna, Gniewina, Kowalowa i Hrubieszowa, podkreślono.