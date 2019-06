InPost testuje elektrycznego Craftera w Warszawie

"Stawiamy na innowacyjność w każdym aspekcie - nie tylko w zakresie Paczkomatów i ich funkcjonalności, czy też efektywnych i szybkich dostaw kurierskich. Inwestujemy też w infrastrukturę do obsługi szybko rosnących wolumenów naszych przesyłek. Uruchamiamy trzy nowe sortownie i rozbudowujemy flotę samochodową. Flota aut elektrycznych jest elementem naszych przewag konkurencyjnych i wpisuje się w nowoczesną politykę zrównoważonego transportu w miastach. Dziś jeszcze żadna firma pocztowa czy kurierska nie myśli o takich rozwiązaniach - my jako pierwsi pokazujemy odpowiedzialność społeczną i wiemy, jak ważne są proekologiczne działania, które powinny być wkładem biznesu dla obywateli. Zwłaszcza w obliczu tak szybko postępującej degradacji środowiska i coraz większego problemu smogu w polskich miastach" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Debiut Craftera z napędem elektrycznym to jedynie początek ofensywy w dziedzinie bezemisyjnych samochodów użytkowych. W najbliższych miesiącach Volkswagen Samochody Użytkowe będzie uzupełniał ofertę o kolejne modele elektryczne, które idealnie sprawdzą się w nowoczesnej logistyce miejskiej. Naszym celem jest, aby samochody elektryczne przestały być niszowe i były dostępne dla wszystkich klientów. Zasięg e-Craftera wynosi 173 km (mierzone wg normy NEDC) - co odpowiada rzeczywistym codziennym potrzebom firm, które działają w miastach. e-Crafter został stworzony z myślą właśnie o takich firmach, jak InPost - które zajmują się dostarczaniem przesyłek. Zdecydowana większość samochodów w tego typu firmach przejeżdża od 70 do 100 km dziennie" - dodał Piotr Gomuła z Volkswagen Samochody Użytkowe.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.