InPost wprowadził obsługę klienta przez Asystenta Google

"ChatBot Mat spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez naszych klientów - dążymy do jego udoskonalenia. Dlatego zdecydowaliśmy się na użycie go w kolejnym kanale kontaktu - Asystencie Google. Jestem przekonany, że to rozwiązanie sprawi, iż nasza usługa będzie bardziej dostępna i wygodna m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy rozwinąć aplikację tak, aby w przyszłości bot sam przesyłał do użytkowników każdą zmianę statusu paczki, informacje o nowych usługach itp. Jesteśmy doskonale przygotowani na szczyt świąteczny - zarówno dzięki rozbudowanej infrastrukturze, ułatwieniom technologicznym, takimi jak otwieranie Paczkomatu aplikacją - bez potrzeby dotykania ekranu maszyny, a także dodatkowym Punktom Obsługi Paczek" - wskazał prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.