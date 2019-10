InPost wprowadził usługę 'Szybkie Nadania'

"Wdrażamy kolejne usługi i ułatwienia, by jeszcze poprawić oferowaną jakość. Klienci już mogą korzystać z opcji 'Szybkie Nadania'. Intensywnie pracujemy nad tym, aby nadawanie paczek przez InPost było proste i intuicyjne - już teraz cały proces trwa zdecydowanie mniej czasu niż wyprawa do punktów nadań, gdzie niejednokrotnie musimy stać w długich kolejkach. W InPost paczki można nadać na trzy sposoby - przez Kuriera InPost, używając Managera Paczek lub bezpośrednio z paczkomatu z opcją płatności kartą. Ta ostatnia forma nie wymaga nawet rejestracji, a jedyne, czego potrzeba do nadania przesyłki, to numery telefonów komórkowych nadawcy i odbiorcy" - wskazał prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.