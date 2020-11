Inpro miało 4,5 mln zł zysku netto, 7,21 mln zł zysku EBIT w III kw. 2020 r.

"Poziom sprzedaży mieszkań w kraju w trzecim kwartale 2020 roku był zadowalający. Liczba mieszkań sprzedanych i wprowadzonych do sprzedaży była bardzo zbliżona (sprzedano 13,3 tys. mieszkań, natomiast wprowadzonych do oferty zostało 13 tys.), dzięki czemu liczba lokali w ofercie sprzedaży na koniec września prawie się nie zmieniła. Poziom cen w 6 największych aglomeracjach wzrósł nieznacznie (kwartalnie o 1%), przy blisko 3% inflacji. W porównaniu do drugiego kwartału roku bieżącego (przypadającego na okres lockdown wywołanego epidemią) sprzedano o 94 % więcej lokali" - czytamy w komentarzu zarządu.