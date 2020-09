Inpro planuje oddać do użytkowania ponad 900 lokali w całym 2020 roku

"Łącznie w drugiej połowie 2020 roku grupa planuje oddać do użytkowania ponad 630 lokali, a w całym roku ponad 900 lokali. Dla porównania w 2019 roku grupa w całym roku oddała do użytkowania łącznie 538 lokali" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym półroczu grupa przekazała łącznie 273 lokale i było to o 58% więcej niż w I półroczu 2019 roku, kiedy to grupa wydała 173 mieszkania. W okresie sprawozdawczym Inpro SA oddała do użytkowania 5 budynków wielorodzinnych na osiedlu Azymut (193 lokale). Natomiast PB Domesta zakończyła prace przy trzech budynkach na osiedlu Havlove (łącznie 97 lokali), podano także.