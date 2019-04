Inpro zarekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

"Powyższe zamierzenie zostanie potwierdzone uchwałą zarządu, która będzie podjęta w najbliższych tygodniach. Jednocześnie takowa rekomendacja co do wypłaty dywidendy, po powzięciu przez zarząd uchwały w tym przedmiocie, zostanie przedstawiona do oceny radzie nadzorczej spółki" - czytamy w komunikacie.