inSTREAMLY pozyskało 1 mln zł finansowania od SMOK Ventures

"Wierzymy w naszą wizję rynku, ale źródło tej wiary to dotychczasowe wyniki. Rundę seed realizowaliśmy z przychodami w wysokości kilkunastu tysięcy euro miesięcznie, z produktami, które zostały zweryfikowane zarówno przez, klientów jak i streamerów. Uważamy, że potencjał streamingu nie ogranicza się tylko do esportu i gamingu. Obserwujemy rosnące zainteresowanie innymi kategorii. Cele są więc proste, ekspansja poza Europę i poza gaming dlatego kluczowy jest dla nas partner, który da nam dostęp do międzynarodowego networku. SMOK dzięki doświadczeniu swoich partnerów, posiada mocną sieć międzynarodowych kontaktów w sektorze gamingu, m.in w Dolinie Krzemowej i Azji Południowo-Wschodniej" - powiedział CEO i współzałożyciel inSTREAMLY Maciej Sawicki, cytowany w komunikacie.