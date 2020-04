Intel szykuje się do zbierania w Polsce aplikacji na wsparcie walki z pandemią

"Intel przeznaczył globalnie pulę 50 mln USD w ramach funduszu wsparcia walki z pandemią. Potencjalne obszary wykorzystania tych środków to między innymi AI, HPC, IoT. Sztuczna inteligencjainteligencja może pomóc w analizie wpływu wirusa na organizm ludzki, a także w szybszym wykrywania potencjalnych zarażeń. HPC (high performance computing) może mieć swoje zastosowanie podczas badań naukowych nad stworzeniem szczepionki oraz do pracy nad wideosystemem, który ma pozwolić na analizę danych dotyczących przestrzegania rekomendacji o pozostawaniu w domu, czy też zdalnego mierzenia temperatury. Ponadto przewidziane jest szerokie spektrum współpracy z firmami medycznymi czy IoT (internet rzeczy). Celem jest jeszcze szybsze tworzenie rozwiązań do walki z pandemią, gdyż czas staje się w obecnej sytuacji krytycznym elementem" - powiedział ISBtech Jonak.