InventionBio otrzymał 70 mln zł pożyczki od głównego akcjonariusza Boruty-Zachem

Środki na udzielenie pożyczki pochodzą ze sprzedaży akcji Boruty-Zachem przez Joyfix, który w ostatnim tygodniu zmniejszył swoje zaangażowanie kapitałowe z 39,73% na 24,63% udziałów. Akcjonariusz nie planuje dalszej sprzedaży akcji grupy. Dostęp do dużego strumienia gotówki ułatwi InventionBio skuteczną realizacje prowadzonych inwestycji, poinformowano.

Spółka jest obecnie w trakcie realizacji wielu projektów unijnych, w tym m.in. opracowania innowacyjnego bionośnika do transportu substancji czynnej kosmetyków czy też rozwoju centrum R&D w celu prac nad multifunkcjonalnym komponentem paszowym. Całkowita wartość wszystkich projektów InventionBio opiewa na kwotę prawie 240 mln zł. Dodatkowo, spółka ostatnio poinformowała o współpracy z SensDx przy testach na koronawirusa oraz pozytywnym zakończeniu pierwszej serii badań swojej technologii wspólnie z Perdue Agribusiness - amerykańskim rolniczym koncernem, co przybliża spółkę do celu globalnej komercjalizacji swojej technologii, przypomniano również.