Inventionmed nabył nieruchomości pod centrum B&R w Bydgoszczy za 4,08 mln zł

"Inventionmed S.A. [...] zawarł umowę kupna - sprzedaży oraz dwie przedwstępne umowy zniesienia współwłasności, na podstawie których nabył udziały w 3 nieruchomościach o łącznej powierzchni 2 072 m2 za kwotę 4 077 696 zł brutto oraz ustalił zasady i warunki zniesienia współwłasności nabytych udziałów w nieruchomościach, zgodnie z którymi spółka docelowo będzie wyłącznym właścicielem samodzielnej nieruchomości budowlanej z dostępem do drogi publicznej i z dostępem do mediów, na której będzie możliwe prowadzenie, po jej zabudowaniu, działalności gospodarczej, o łącznej powierzchni 2 072 m2. Umowa przyrzeczona zniesienia współwłasności zostanie zawarta do dnia 30 kwietnia 2021 r." - czytamy w komunikacie.