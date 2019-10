Inwestor objął nową emisję 130 tys. akcji Infoscan po 3 zł

"Organizując emisję akcji zrealizowaliśmy w stu procentach kapitał docelowy uchwalony przez akcjonariuszy w zeszłym roku. Dzięki emisji uzupełniającej zgromadziliśmy 390 tys. zł, które pomogą spółce rozwinąć działalność komercyjną na rynku polskim. Ponadto inwestor, który zgłosił się do Infoscanu, aby objąć emisję, zdecydował się zapłacić za akcje więcej niż ich aktualna wartość rynkowa. Oznacza to, że inwestorzy widzą potencjał w naszej działalności, a to cieszy nas szczególnie. Planujemy bardzo rozwinąć działalność na rynku polskim. Od listopada zaczynamy współpracę z dyrektorem sprzedaży posiadającym 20-letnie doświadczenie w sprzedaży urządzeń medycznych oraz farmaceutycznych. Będzie on odpowiadał za budowę sieci sprzedaży. Chcemy również rozwinąć działalność ScanLink Medical, naszej placówki medycznej" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.