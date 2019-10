Inwestorzy czekają na korektę ostatnich wzrostów kursu PLN

Złoty, po serii wzrostów, której nie zmieniły nawet wyniki wyborów, może dzisiaj krótkoterminowo korygować się. Jeżeli tak się rzeczywiście stanie, obraz złotego pozostanie optymistyczny. Dopóki USD/PLN nie przebije strefy 3,91 3,92, inwestorzy zaangażowani w złotego mogą być spokojni. Na EUR/PLN taka granica jest jeszcze wyżej, bo przy 4,31 4,32, a na CHF/PLN jest to 3,94. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kursu GBP/PLN, którego zmiany wynikają z relacji funta do dolara.

Entuzjazm w stosunku do obecnej rundy negocjacji Unii Europejskiej z Wielką Brytanią nie jest wskazany. Nawet jeżeli negocjatorzy wypracują kolejną wersję umowy, która zostanie zaakceptowana przez wszystkie kraje UE, pozostaje jeszcze brytyjski parlament. Szanse na to, że w Londynie taka umowa zostanie zaakceptowana, są niewielkie. Trudna kwestia granicy Irlandii Północnej (w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek miejscu na mapie) pozostanie nierozwiązana. Równie dobrze Boris Johnson może z Brukseli przywieźć zmienioną, niewiążącą deklarację. By nie być rozczarowanym, warto założyć, że wszelkie działania brytyjskiego premiera są w tym momencie bardziej fasadowe, wizerunkowe, a faktyczne rozstrzygnięcie Brexitu będzie miało miejsce dopiero po wyborach.