Inwestorzy na GPW w oczekiwaniu na kontynuację wzrostów

Inwestorów bardziej martwią wyjątkowo wysokie wyceny amerykańskich spółek i dalsze przeważanie w portfelach spółek technologicznych. Rosną spekulacyjne krótkie pozycje na kontraktach e-mini na indeks S&P500. Według danych głównej amerykańskiej komisji zajmującej się obrotem instrumentami pochodnymi ich wartość jest najwyższa od 5 lat. Rośnie też popularność innych instrumentów z ekspozycją na spadek. Inwestorzy powinni mieć jednak na uwadze, że przez obniżki stóp procentowych, atrakcyjność rynków akcyjnych, mierzona stopami dywidend w porównaniu do rentowności 10-letnich obligacji w USA, jest najwyższa od 80 lat. Gdyby amerykańskie indeksy kierowały się nadal w górę, to wspomniane krótkie pozycje, a dokładniej ich zamykanie, może przyczynić się do zwiększenia dynamiki wzrostu.

Tymczasem WIG20 przebywa w tej chwili na poziomie trudnym dla inwestorów, którzy chcieliby otwierać nowe pozycje. ,,Byki" mają przewagę, ponieważ obroty mają miejsce w krótko- i średnioterminowym trendzie wzrostowym. Dodatkowo, a nawet przede wszystkim, udało się wyjść górą z wielotygodniowej konsolidacji, czyli strefy 1650-1700 pkt. Pomimo sporych obrotów podaż nie była na tyle silna, by zepchnąć WIG20 z powrotem do wskazanego zakresu notowań. To nie oznacza, że inwestorzy nastawieni na wzrost mogą czuć się beztrosko. Cały czas WIG20 ma problem z pobiciem luki spadkowej z marca, a rosną obawy, że w USA zbliżamy się do poważnej korekty szalonych wzrostów.