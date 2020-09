Inwestorzy przypominają sobie o efektach pandemii, złoty w trendzie spadkowym

Widoczna w ostatnich tygodniach, relatywna słabość złotego w stosunku do amerykańskich indeksów była sygnałem ostrzegawczym. Z chwilą, gdy podaż wzięła górę na spółkach technologicznych w USA, dobra atmosfera ,,wyparowała". Złoty konsolidował się w sierpniu, budując platformę do wyprzedaży, która obecnie się materializuje. Na indeksie złotego coraz bliżej znajdują się poziomy z czerwca i lipca. Będą one korespondowały z oporami na EUR/PLN i USD/PLN. Te są w tej chwili ulokowane na poziomach odpowiednio 4,57 i 3,887. Dzisiaj ten ostatni poziom jest naruszany, a następny opór na USD/PLN znajduje się przy 4,00.

Analitycy w większości oczekiwali, że EUR/USD znacznie się wzmocni i to pociągnie za sobą dobrą atmosferę na światowych indeksach i walutach rynków wschodzących, w tym na złotym. To optowanie za euro nie było do końca zrozumiałe, bo przecież europejska gospodarka jest w większych tarapatach niż amerykańska (aczkolwiek wiele ruchów na rynkach było trudne do zrozumienia, gdy amerykańskie akcje technologiczne biły rekordy bez nawet drobnych korekt). Atrakcyjność USD stała się po prostu mniejsza z uwagi na spadki stóp procentowych. A spadki EUR/USD, które obserwujemy w ostatnich dniach, nie pomagają złotemu.