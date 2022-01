Inwestorzy wycofują pieniądze z rosyjskiej giełdy. Blady strach padł na całą Europę

Zobacz także: Money. To się liczy

Rosja ciągnie w dół inne giełdy

Z tak paniczną wyprzedażą akcji na rosyjskiej giełdzie nie mieliśmy do czynienia od wybuchu pandemii koronawirusa. Indeks RTS spadł właśnie poniżej poziomu 1300 pkt. Kontynuuje mocny zjazd zapoczątkowany 13 stycznia (wtedy indeks przyjmował wartość 1600 pkt), a od ostatniego szczytu notowań z końcówki października (1900 pkt) stracił już ponad 30 proc.

Inwestorzy dawno się tak nie bali

Czerwień, symbolizująca na giełdach spadki cen akcji, zdominowała tabele notowań od Hiszpanii przez Francję, Włochy, Niemcy, aż do Wielkiej Brytanii.

Cytuje analityków, którzy dostrzegają bardzo dużą niechęć inwestorów do powrotu do akcji. Nie często obserwowaliśmy takie zachowanie po 2008 roku, kiedy to stopy procentowe były bardzo niskie, a płynność musiały stymulować banki centralne.