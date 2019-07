Inwestycja Anwilu uzyskała wsparcie Pomorskiej SSE dla nowej instalacji produk.

"Dzięki lokalizacji projektu w Polskiej Strefie Inwestycji Anwil skorzysta z wielu udogodnień, w tym ulg, usprawnień administracyjnych oraz prowadzonych działań promocyjnych. O zakwalifikowaniu projektu do PSSE zdecydowała ranga planowanego przedsięwzięcia, skala działalności firmy oraz jej pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą w regionie" - czytamy w komunikacie.

Instalacja granulacji mechanicznej jest jedną z trzech instalacji produkcyjnych - w ramach nowego ciągu nawozowego - mających powstać do połowy 2022 roku w Anwilu. Projekt wykona włoska firma Tecnimont.

Uruchomienie trzeciej linii do wytwarzania nawozów ma wzbogacić portfolio produktowe włocławskiej spółki z Grupy Orlen, a także rozwinąć jej zdolności produkcyjne w tym obszarze o około 50%, z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie. Inwestycja przyczyni się także do powstania 100 nowych miejsc pracy, czytamy dalej.