Ipopema 21 FIZAN zaprasza do sprzedaży ok. 6,61% akcji VRG po 2,55 zł za sztukę

"Na dzień sporządzenia niniejszego zaproszenia Ipopema 21 FIZAN posiada 26 633 277 akcji spółki reprezentujących 11,36% kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do 11,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w dokumencie.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży to 9 grudnia, a termin zakończenia przyjmowania ofert to 15 grudnia. Przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych (nabycie oraz przeniesienie własności akcji nabywanych na Ipopema 21 FIZAN) to 22 grudnia.