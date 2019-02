IT Services Competence Platform dołącza CoreValue z USA do swojej grupy

"Dołączenie CoreValue do IT Services Competence Platform to dla nas bardzo ważny krok do stworzenia globalnej platformy outsourcingu IT. Spółka ta udowodniła swój potencjał oraz mocne kompetencje technologiczne realizując usługi dla dużych klientów na wysoce konkurencyjnym rynku USA. Jej rozwój został doceniony przez m.in. uwzględnienie w prestiżowej Software 500 List oraz Inc. 5000 najszybciej rozwijających się firm w USA za rok 2018. Ponadto, niedawno TopDevelopers.co wymienił CoreValue na liście Top 15 Big Data Analytics Companies," - powiedział prezes IT Kontrakt i executive chairman (prezes wykonawczy) IT Services Competence Platform Tomasz Pyrak,cytowany w komunikacie.